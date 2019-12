Puerta del Sol, la nuova caffetteria di Via Tasso

In un momento particolare per l’economia del paese e la crisi nel mondo del lavoro che ormai da anni interessa il nostro paese e soprattutto il nostro territorio, le piccole attività imprenditoriali stanno diventando una sorta di uscita di emergenza da questo stallo ormai diventato consuetudine. Quando aggiunto a tutto questo c’è la passione per quello che si fa e un progetto fondato principalmente sul sogno di un ragazzo e alla maturata esperienza nel settore, ecco che nasce una nuova realtà di food nella nostra cittadina.

Parliamo della caffetteria “Puerta del Sol” che da fine Settembre ha iniziato la sua attività al servizio del quartiere. Nella caffetteria sita in Via tasso 16, all’incrocio con Via Carducci, dove si affaccia con un’altra entrata, vi attende il suo titolare Carlo Rota che seppur giovane vanta già almeno 7 anni di esperienza nel settore alternando studio e lavoro. La gavetta fatta in passato e la sua passione unita ai sacrifici suoi e della sua famiglia, lo ha portato ad aprire “Puerta del Sol” che offre ai cuoi clienti i particolari cornetti “Ischitani”, biscotti farciti al momento e soprattutto un caffè che deve essere assaggiato, già apprezzato dai clienti che in questi primi mesi di attività stanno dando soddisfazioni a Carlo che invita tutti alla Puerta del Sol dove si viene accolti con cordialità e simpatia.

