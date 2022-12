PUC a Casoria, parla Puzone (Commissione urbanistica)

“Sono orgoglioso, emozionato, entusiasta che dopo 40 anni la città di Casoria, la MIA città, abbia finalmente un nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale).

E lo sono ancora di più da rappresentante delle istituzioni e da Presidente della Commissione Urbanistica.”

“Dietro questa parola, c’è una nuova idea di città. Il PUC è strumento che cambierà il volto della nostra città dal punto di vista morfologico, territoriale, ambientale e sociale.

Un Piano all’avanguardia in stile europeo, strumento che da ampia flessibilità in ogni zona che abbiamo individuato in tale strumento, e che mette nero su bianco la visione di città dell’amministrazione. Voglio sottolineare che Casoria è stato uno dei pochi comuni in Campania ad aver ultimato l’iter con l’approvazione in consiglio comunale.”

“Ringrazio tutti, coloro che si sono prodigati per la riuscita dell’ approvazione del PUC: il Sindaco Raffaele Bene, l’Assessore Tommasina D’Onofrio, il Dirigente Arch. Salvatore Napolitano, i dipendenti del settore urbanistica, che hanno lavorato costantemente per il raggiungimento del risultato, i consiglieri comunali, anche coloro che dall’opposizione hanno votato a favore e coloro che hanno votato contro dimostrando come hanno a cuore il futuro della città, i cittadini che, con le loro proposte, hanno reso migliore questo strumento.

Consegniamo alle nuove generazioni un futuro migliore. Grazie!”