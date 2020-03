Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro: le misure messe in atto dalla società Casoria Ambiente s.p.a.

Casoria, 21marzo 2020. L’Amministratore Unico di Casoria Ambiente spa, Dott. Gianluca Aceto, rende noti i provvedimenti messi in campo a tutela dei lavoratori tutti, nel rispetto delle singole posizioni e nell’interesse della collettività, relativamente all’emergenza causata dal diffondersi del Covid 19 nel nostro Paese e in attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto lo scorso 14 Marzo dal Governo e dalle parti sociali.

Si fa presente che, già dai primi giorni in cui è stata segnalata la presenza di casi positivi al Covid 19 nel nord Italia, e dunque con netto anticipo rispetto alle misure pianificate a livello nazionale, la società Casoria Ambiente, di concerto con le forze sindacali, ha adottato una serie di misure per la sicurezza dei luoghi di lavoro e la tutela del personale in essere. Anzitutto è stato potenziato il servizio di pulizia ed igiene dei locali dell’autoparco aziendale, che viene effettuato quotidianamente a fine turno, con particolare attenzione ai luoghi ed agli strumenti di utilizzo condiviso. Inoltre sono state avviate le procedure per la sanificazione periodica dei locali e si è provveduto ad acquistare un nebulizzatore per l’igienizzazione degli ambienti e delle cabine degli automezzi. L’operazione di sanificazione viene effettuata quotidianamente dal personale interno e una volta a settimana a cura di una ditta specializzata.

Relativamente ai dispositivi di protezione individuali, a tutti i lavoratori sono stati forniti gel disinfettante per le mani, guanti in lattice, tute monouso in propilene e apposite mascherine protettive ed inoltre è stata data ampia divulgazione del decalogo realizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di sanità.

E’ stata disposta, già dei primi segnali della situazione emergenziale, l’esenzione della frequenza dei tirocinanti del progetto “Gea”, al fine di ridurre al minimo la presenza di individui nei locali sede della società, così come è stato sospeso il servizio di installazione dei cestini gettacarte nelle strade cittadine, che riprenderà quando l’emergenza sarà passata.

Per quanto attiene, invece, l’organizzazione interna dell’azienda, nei primi giorni di marzo è stata effettuata una riunione con tutti i dipendenti dell’ufficio amministrativo ed è stata valutata la possibilità di accedere alle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte a distanza. Ecco perché a partire da lunedì prossimo gli uffici amministrativi vedranno la presenza di due unità al giorno, a rotazione. Si sono avviate le procedure per l’acquisto di un termo scanner che rileva la temperatura corporea prima dell’ingresso in azienda e/o in autoparco. Tali procedure saranno attive anche nei confronti dei fornitori esterni, ai quali stiamo provvedendo a fornire idonea informativa relativa alle misure adottate. Si sta lavorando, in aggiunta, alla opportunità di approntare uno specifico piano di turnazione e ridefinire il piano dei servizi, tenendo comunque conto della necessità di contemperare l’esigenza di tutelare la salute dei lavoratori, da un lato,e quella di proseguire nel servizio di pulizia delle strade cittadine e di raccolta dei rifiuti, dall’altro.

Continueremo ad adottare, nei giorni a venie, tutti gli accorgimenti necessari per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici di Casoria Ambiente, a cui va un doveroso e sentito ringraziamento perché, in questo periodo così delicato e particolare, stanno continuando incessantemente a lavorare per garantire, nonostante le difficoltà che incontriamo ogni giorno, il servizio alla città e ai cittadini di Casoria in maniera efficiente e senza interruzioni.