Protesta dei disoccupati di Strade pulite Casoria: “Basta promesse elettorali e parentopoli”

Via Padula, Viale Europa, la Sannitica, via Pio La Torre sono solo alcune delle strade della città di Casoria ripulite dai 24 volontari di Strade pulite Casoria.

Molti di loro usufruiscono del reddito di cittadinanza ma non vorrebbero. Chiedono un lavoro e un dialogo con il sindaco e l’amministrazione comunale e invece, lamentano di essere considerati alla stregua di comuni delinquenti. Per questo a fine gennaio hanno organizzato un presidio fuori al Comune di Casoria chiedendo bandi pubblici per le assunzioni nelle partecipate comunali, trasparenza e un lavoro considerato che Casoria Ambiente è sotto organico.

“Basta solo per voi. Dignità anche per noi. Comitato legalità” – si legge su uno striscione. Anche se è volontariato, stanno comunque svolgendo un servizio e in base alla legge sul Reddito di cittadinanza, i Comuni devono approntare progetti di pubblica utilità e in tal senso la consigliera Elena Vignati ha già sollecitato l’Amministrazione:

“La nuova legge di bilancio 2020 prevede l’accesso a fondi statali per la stabilizzazione degli LSU, formalizzando un’istanza al dipartimento della funzione pubblica entro il 31 Gennaio 2020. A questa interrogazione l’amministrazione comunale ha già risposto qualche giorno fa , informandoci che formalizzerà l’istanza di adesione al riparto dei fondi, restando comunque in attesa di alcune comunicazioni chiarificatrici da parte del dipartimento della funzione pubblica, all’esito delle quali si faranno le opportune valutazioni.

Ritengo che intervenire sui lavoratori socialmente utili, da sempre precari per antonomasia del pubblico impiego, sia un provvedimento a cui tutte le amministrazioni pubbliche dovrebbero aderire. Non abbiamo fatto altro che informare l’amministrazione Comunale casoriana di questa possibilità e quest’ultima ha colto il nostro suggerimento.”

