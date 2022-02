Protesta camionisti, bloccata la Circumvallazione

Da alcune ore diversi camion stanno bloccando per protesta la Circumvallazione esterna, di conseguenza tutto il traffico nella zona dei centri commerciali è paralizzato.

La Polizia Locale è impegnata nella deviazione del traffico verso altre direttrici alternative ma è consigliabile non recarsi in zona se non strettamente necessario.

La protesta dei camionisti è contro il caro energia, con particolare riguardo al gasolio – essenziale per la loro attività – giunto quasi ad 1,70 euro al litro.

La protesta dei camionisti è in corso da questa mattina. Partita dal casello di Nola dell’A30 si è propagata lungo la Nola-Villa Literno fino ad interessare la A1 in direzione Caserta ed ora anche a Casoria.