Proseguono le iniziative di solidarietà per il popolo Ucraino

Non si placa l’ ondata positiva di solidarietà che da sempre contraddistingue la città verso i meno fortunati. La prima vede artefici l’ Amministrazione Comunale cittadina, l’associazione di protezione civile Le Aquile, l’associazione Qasar Alessandro Imbaldi, la ONLUS Medicina Solidale San Ludovico da Casoria e la Aps Bethel, che stanno organizzando l’ accoglienza per un gruppo di mamme e bambini provenienti dall’ Ucraina, che saranno ospitati in un appartamento confiscato ed acquisito al patrimonio comunale, nel centro della città. L’ appello degli artefici dell’ iniziativa è volto a provvedere a quanto necessario per arredare e rendere vivibile l’ appartamento e per garantire poi nei prossimi mesi una permanenza agevole e dignitosa a queste persone. Ci sono state già alcune donazioni e si spera nel generoso contributo della cittadinanza. La seconda invece è stata organizzata dal gruppo cittadino di Fratelli d’ Italia, per portare un segno concreto ai piccoli concittadini più svantaggiati con il dono simbolico di un uovo di cioccolato. Per raccogliere le uova da donare, sarà allestito un gazebo domenica tre aprile dalle ore undici alle ore tredici in via Marconi, di fronte all’ omonima galleria commerciale.