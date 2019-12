Progetto Cyber 3.0: primo premio all’I.C. Carducci King per il corto contro il bullismo “La fine del tunnel”

Ieri in Regione Campania, la consulta Regionale per la condizione della donna, ha insignito l’I.C. Carducci King di un prestigioso riconoscimento nel progetto “Campagna di sensibilizzazione e di contrasto al fenomeno del Cyber 3.0” con il primo posto per il corto contro il bullismo dal titolo “La fine del tunnel”. Il corto girato a scuola, vede protagonisti alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado della Martin Luther King e docenti che si sono prestati in alcune scene insieme al dirigente scolastico Buonocore. Importante la presenza degli adulti nell’affrontare tematiche delicate, come confermato dai membri della giuria nelle motivazioni dell’assegnazione del premio.

Grande la soddisfazione dei docenti e dei ragazzi che hanno collaborato a questo importante progetto, fondamentale momento di formazione etica e morale.

La redazione de Il Giornale di Casoria fa i complimenti all’I.C. Carducci King per il premio ricevuto.

