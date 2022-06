Processione Corpus Domini Casoria

di Maria D’Anna – Dopo l’interruzione per le restrizioni causate dalla pandemia, è ripartita la tradizione religiosa della processione cittadina del Santissimo Sacramento Eucaristico in occasione della festività del Corpus Domini. Due sono stati i momenti in cui si è divisa la solenne celebrazione. Il primo è stato la Santa Messa celebrata nella basilica di San Mauro, quella che porta il nome del santo patrono cittadino, presieduta dal parroco di Santa Maria della Stella don Paolo Flagiello. Il secondo è stato la processione del Santissimo Sacramento per alcune vie del centro storico cittadino. Nutrita la partecipazione cittadina, con la presenza di fedeli di tutta la città e rappresentanti di alcune parrocchie ed istituti religiosi casoriani. A guidare la rappresentanza dell’ Amministrazione Comunale cittadina l’assessora Marianna Riccardi. “È stato un momento importante in cui tutta la comunità cattolica cittadina si è ritrovata insieme per dimostrare la propria fede in Colui che con la presenza viva del Suo Corpo e Sangue è la guida del nostro cammino terreno“ ha dichiarato il decano di zona don Carmine Caponetto” “Un’ occasione” ha aggiunto il preposito della basilica di San Mauro don Mauro Zurro “per rinsaldare i vincoli di unione e comunione che devono caratterizzare le comunità cattoliche“. “Una solennità che deve farci riflettere“ ha rimarcato don Paolo flagello “sul fatto che siamo noi cristiani a dover seguire Cristo, mentre spesso si pretende che sia Cristo a seguire noi. Il maestro è Lui e noi solamente suoi discepoli. Non dimentichiamolo mai“.