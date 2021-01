Privatizzazione tributi, le parole del Sindaco

“Riceviamo e pubblichiamo”

Il 27 gennaio si è tenuto un consiglio comunale importantissimo.

Con responsabilità la maggioranza ha approvato atti molto importanti: esternalizzazione dei tributi ed ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato.

Dichiara il Sindaco, Avv. Raffaele Bene “Ai cittadini onesti, a coloro che hanno sempre pagato i tributi comunali, sappiate che fra qualche mese non sarete più soli.”

Se il consiglio comunale non avesse adottato questi atti non sarebbe stato più possibile andare avanti; non sarebbe stato più possibile garantire i servizi essenziali ai cittadini.

Si volta pagina: i cittadini non pagheranno niente in più e non ci saranno costi a loro carico; per coloro che non hanno pagato perché non potevano, ci saranno dei meccanismi di rateizzazione che si decideranno nelle sedi opportune.

Per coloro che invece non volevano pagare, è finita la pacchia”.

Dalla Casa comunale, 28 Gennaio 2021