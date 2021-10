Prevenzione oncologica all’Asl Napoli 2 Nord

Nell’ambito del programma di screening oncologico gratuito dell’ASL Napoli 2 riguardante il tumore al colon, alla mammella e il pap test, è possibile ritirare i kit per il test al colon retto ed effettuare il pap test ad Arpino in Via I Maggio. Inoltre all’ASL di Casoria a via De Gasperi sarà possibile, oltre al pap test e al ritiro del kit, effettuare anche la mammografia e la visita senologica.Gli esami e il ritiro del test sono totalmente gratuiti per:

PapTest: donne 25-64 anni

Mammografia: donne 45-69 anni

Visita senologica: donne 20-44 anni

Colon Retto: uomini e donne 50-74 anni