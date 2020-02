Presidente De Luca: inviato a Roma il test di un probabile caso di Coronavirus in Campania.

Pochi minuti fa, il Presidente De Luca, nel corso della riunione operativa che ha tenuto con i Sindaci della Campania sulle misure preventive adottate dalla Regione in tema di Coronavirus, ha dichiarato di aver avuto comunicazione dall’Ospedale Cotugno di un tampone positivo riscontrato su di un paziente. Il tampone è stato prontamente inviato all’Ospedale Spallanzani di Roma per la conferma definitiva che di seguito sarà data dal Ministero della Salute.. Quindi ci sarebbe, anche in Campania un primo caso di contagio. Mentre per un altro si attendono conferme.

