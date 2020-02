L’appuntamento con il Premio delle Eccellenze della Danza, manifestazione altamente qualificata, garantisce opportunità anche per i talenti della regione Campania. In pratica l’accesso alla partecipazione avviene tramite delle “selezioni” particolari, cioè creando nei teatri italiani ed esteri una catena cronologica di eventi, denominata “Selezioni Eccellenza della Danza 2020”, la cui finalità punta proprio a portare in palcoscenico dotati artisti. Per quanto riguarda la Campania, la data stabilita è quella del prossino 8 marzo, quando dalle ore 15:00 presso il teatro Italia di Acerra (Na) una giuria composta da esperti tecnici, quali: Giovanna Spalice, Antonio Desiderio, Jvan Bottaro, Redda Boucherfe, Desiree Di Giuseppe, identificherà personaggi idonei ad approdare alla finale, programmata per il 5 dicembre in quel di Malta, nello splendido Hilton Theatre e che consentirà a ballerini e coreografi di esibirsi, il giorno seguente, appunto al Gran Galà delle Eccellenze della Danza al cospetto di grandi interpreti e rappresentanti del panorama coreutico mondiale. In palio diversi premi in denaro con un montepremi di 14 mila euro, quindi se desiderate proporvi avete ancora tempo per iscrivervi, basta collegarsi al sito www.macarioeventi.com oppure telefonare al numero +39 334 277 9607.

Per coloro i quali fossero interessati, ricordiamo che il Premio delle “Eccellenze della Danza” è dedicato a rinomati personaggi di fama internazionale ed allo stesso tempo ai giovani talenti emergenti di riconosciuto merito. Si tratta di una serata di gala ideata da Vincenzo Macario Event Manager, sotto la direzione artistica di Antonio Desiderio e con la consulenza artistica di Leonard Ajkun. I premiati delle edizioni passate sono: Grazia Galante, Maria Grazia Garofoli, Luciano Perotto, Olga Golitsa, Sergeii Kliachin, Irina Kaskova, Paolo Boncompagni, Tomor Kokona, Gisella Zilembo, Monica Ratti, Francesco Borrello, Francesca Camponero, Oxana Xichenko, Oriella Dorella, Anna Maria Prina, Stephen Delattre, Vladimir Derevianko, Mario Piazza, Ilenia Montagnoli, Tommaso Renda, Franco Corsi, Kaori Shinmura, Luigi Ferrone, Felix Busuttil, Francesco Annarumma, Roberta Albano, Massimiliano Craus, Alessandra Panzavolta, Kevin Lila, Ledja Sulai, Elisabetta Formento, Vito Mazzeo, Sara Zuccari, Marco Bellone, Bella Ratchinskaja.

Partecipazione straordinaria di: Vincenzo Di Primo, Rinaldo Venuti, Virginia Tomarchio, Amilcar Moret Gonzales, Enza Milazzo ed Angelo Vincenzo Egarese; Francesco Imperatore, con l’esposizione delle sue creazioni artistiche realizzate con le scarpette da punta delle più famose danzatrici del mondo: la mostra “Scarpette d’Autore”.