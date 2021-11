Pratiche edilizie, il seminario per la consegna online

Nelle prossime settimane presso il Comune di Casoria sarà avviato lo Sportello Unico Edilizio on line per la consegna delle pratiche edilizie mediante piattaforma online.Il Settore Assetto del Territorio, a tal proposito, organizza un seminario (due incontri previsti per il 4/11 e il 16/11) per illustrare la nuova modalità di trasmissione che andrà a sostituire quella attualmente utilizzata. La trasmissione online diventerà poi l’unica modalità di trasmissione delle pratiche e non sarà più accettata la trasmissione mediante altri differenti canali. Per iscriversi al seminario è attivo il link: https://register.gotowebinar.com/rt/5575376492826131724...Per gli iscritti all’ Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, ai fini dell’acquisizione dei CFP, è possibile altresì registrarsi attraverso la piattaforma IM@teria.