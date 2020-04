Poliziotto di 44 anni di Casoria muore in servizio

Una tragedia ieri sera ha scosso gli uffici della sede della Polizia Postale di Via delle Repubbliche Marinare a Napoli. Angelo, 44 anni di Casoria, si è accasciato al suolo mentre era in servizio. Nonostante il pronto intervento del 118 e i vari tentativi di rianimarlo, non ce l’ha fatta. La morte è avvenuta per cause naturali come confermato dal medico. Angelo è andato via all’improvviso lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e tra i colleghi. La redazione de Il Giornale di Casoria si unisce al dolore dei familiari.

