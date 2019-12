Polizia arresta due persone dopo un inseguimento, bloccati ad Afragola

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Ianniello un’auto con a bordo due uomini ai quali hanno intimato l’alt.

Il conducente alla vista della volante ha accelerato la marcia cercando di far perdere le proprie tracce fino a quando i poliziotti sono riusciti a bloccarlo in Corso Meridionale ad Afragola, dopo che l’auto ha più volte speronato la vettura di servizio per guadagnare la fuga.

Mario Barone e Giovanni Prato, napoletani di 38 e 24 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato