Piano industriale Casoria Ambiente, una mentalità diversa per una città più pulita.

Dopo il comunicato di scuse alla città da parte della società Casoria ambiente s.p.a. nel quale, a parziale giustificazione dello stato di carenza di pulizia delle strade cittadine, si apprendeva che il sistema regionale di conferimento dei rifiuti indifferenziati sta subendo rallentamenti, poichè lo STIR di Caivano è impegnato soprattutto a smaltire i rifiuti accumulati nelle strade di Napoli ciò ha ricadute su Casoria. I mezzi utilizzati per la raccolta, una volta riempiti, sono costretti a lunghe file e non riescono a terminare il lavoro in tutte le zone. È questo il motivo principale per cui alcune aree del nostro Comune sono invase da enormi quantità di rifiuti, accumulatasi soprattutto durante il periodo natalizio.

Si preannuncia un cambio di passo sotto il profilo tecnico, amministrativo ed organizzativo messo in campo col nuovo piano industriale al quale si lavora in queste ore.

“Al netto delle difficoltà del sistema regionale”,dichiara l’amministratore unico di Casoria Ambiente dr. Aceto in una nota ai dipendenti, “temo si stia vanificando il buon segnale dato a novembre e dicembre e la responsabilità è riconducibile anche a noi….”.

Continua ad esternare la propria amarezza: “… così non va! occorre cambiare marcia, mentalità e ritmi. Interverrò personalmente per modificare e correggere le distorsioni che ho potuto appurare in questo periodo.”

Parole dure ma che lasciano ben sperare i cittadini; l’obiettivo di una città più pulita e decorosa può e deve essere raggiunto, ed in questo cambiamento tutti avremo il nostro ruolo.

Un primo esempio della nuova linea e della ricerca di collaborazione chiesta ai cittadini, ritenuti attori principali di questa rinascita di Casoria, è il divieto assoluto di utilizzo dei sacchi neri.

La cittadinanza nell’esser messa a conoscenza di tale divieto è richiamata alla massima collaborazione, questa disposizione consentirà agli operatori d’individuare e verificare immediatamente il contenuto dei sacchi. Gli operatori ecologici a partire da SABATO 18 GENNAIO 2020, sono autorizzati a non ritirare i rifiuti contenuti in sacchi neri e lasciare l’avviso di rifiuto non conforme.

La speranza per una città più pulita sembra giocarsi su due fronti; in primis un maggior controllo ed un servizio di raccolta e spazzamento decisamente migliori da parte di Casoria ambiente, ed a seguire un ritrovato senso di civiltà e collaborazione da parte dei cittadini che ormai sfiduciati si sono lasciati un po’ andare.

È necessario, insieme, riportare Casoria a ben più alte percentuali di raccolta differenziata oltre che per un primario e fondamentale fattore ambientale anche per un fattore puramente economico che non va sottovalutato in un periodo nel quale l’ente comune non naviga in buone acque e certamente non si possono chiedere ulteriori sacrifici ai contribuenti.