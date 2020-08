Per chi fosse già tornato dalle vacanze o per chi si appresta a farlo. Si alla convivialità, basta comunque non esagerare

A cura della dottoressa Silvana Di Martino – Il dopo vacanze per molti porta con se anche un bilancio su cio’ che l’estate ha lasciato. I chili di troppo del ritorno guastano l’umore al rientro dalle vacanze. Ed allora la prima regola senza farsi prendere dal panico è depurare e sonfiare, seguendo una dieta leggera che avrà il suo punto di forza nella frutta e verdura di stagione.

Insomma occorre ritornare ad un’alimentazione regolare e sana, partendo dal pasto più importante della giornata la prima colazione, che non va mai saltata, eliminare i pasti non solo non aiuta a dimagrire, ma fa arrivare a fine giornata ancora più affamati causando l’effetto indesiderato, cioè quello di ingurgitare qualsiasi cosa troviamo nel frigo.

Quindi a partire dal pranzo: preferiamo un piatto di pasta con pomodoro basilico e olio extravergine di oliva, ma prima di tutto mangiamo un abbondante insalata che sazia ed è poco calorica.

Per cena: affiancate a pesce o carne a verdure crude o cotte con un cucchiaio di olio extravergine di oliva ed una fetta di pane

Anche gli spuntini di metà mattina e pomeriggio sono importanti, dove yogurt e frutta fanno da padrone.

Inoltre non dimentichiamo di bere almeno un litro di acqua al giorno e camminare 20 minuti a passo veloce.

Ripartiamo con il piede giusto “ basta volerlo”

Fb: nutrizione&benessere

Dottoressa silvana di martino