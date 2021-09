Patto Terra dei Fuochi, nuovi sequestri di scarichi abusivi

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione dello scarico e incenerimento dei rifiuti nell’ambito del Protocollo Terra dei Fuochi con la Prefettura.

La Polizia Locale con l’ausilio del personale dell’Esercito ed il supporto tecnico del Settore Ambiente ha sequestrato circa 20 mq di rifiuti pericolosi e non pericolosi scaricati nella zona di S. Pancrazio di via Lufrano, ad Arpino.

Con questo ulteriore sequestro salgono a circa 5mila i mq posti alla disponibilità dell’Autorità Giudiziaria su un’area totale controllata di circa 10mila metri quadrati.

Inoltre con la collaborazione di Casoria Ambiente sono stati prelavati 15 pneumatici abbandonati che saranno avviati a smaltimento e recupero mediante il Protocollo Ecopneus, senza alcun costo per la collettività.