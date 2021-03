Pasqua solidale: la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai

Sono diversi i comuni del territorio campano che hanno aderito all’iniziativa Pasqua Solidale insieme a negozianti e cittadini per la raccolta alimentare di uova, colombe e generi alimentari per rendere più serene le feste pasquali per le famiglie in difficoltà. Anche quest’anno la Onlus San Ludovico da Casoria ha voluto dare il suo contributo in questo periodo di emergenza sociale e sanitaria.

“Non si riescono a contare le uova di Pasqua e le colombe che l’Ambulatorio di medicina solidale San Ludovico da Casoria ha raccolto grazie al generoso contributo dei casoriani che hanno aderito all’iniziativa ‘Pasqua Solidale’ È stato possibile acquistare anche numerosi buoni spesa di macelleria e buoni spesa del supermercato. Il tutto è stato consegnato a parrocchie, case famiglia e famiglie disagiate del territorio, per augurare loro una serena Pasqua e ricordarci che nessuno si salva da solo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri , c’è bisogno di guardare oltre il proprio giardino per vedere istituzioni, parroci e volontari lavorare costantemente per migliorare la comunità e tendere una mano verso gli altri. Anche il più piccolo contributo può servire a regalare un sorriso e dare la possibilità di fare la spesa per chi è in difficoltà soprattutto in questo periodo di pandemia” – il commento sulla pagina Facebook dello stesso Ambulatorio.