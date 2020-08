Partono da Savignano Irpino “I Cammini della Via Francigena del Sud”

Il 9 agosto primo appuntamento per il progetto promosso dai comuni delle valli del Miscano e del Cervaro.

Torna, per l’edizione 2020, il progetto “I Cammini della Via Francigena del Sud” che quest’anno vede partecipare insieme i comuni di Casalbore, capofila dell’iniziativa, Greci e Savignano Irpino. Sarà proprio quest’ultimo comune, inserto nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” a dare il via agli appuntamenti in programma con la prima tappa che si terrà domenica 9 agosto. Si comincia la mattina, a partire dalle ore 10,00, con un’escursione guidata di trekking urbano alla scoperta delle meraviglie custodite dall’antico borgo in provincia di Avellino. Il punto di raduno e accoglienza dei partecipanti sarà allestito presso la Fontana Angelica, simbolo del centro storico. La passeggiata si concluderà al Castello Guevara, che domina dall’alto della cosiddetta “Tombola” la Valle del Cervaro, dove sarà possibile partecipare ad uno speciale laboratorio dedicato alla lavorazione a mano della pasta. La giornata si concluderà, alle ore 21,30, in Piazza Umberto I con lo spettacolo teatrale di rievocazione storica a cura della compagnia SulReale “Il giovane Padre Pio”. Infine, vi sarà la possibilità di pranzare presso strutture convenzionate. Il medesimo format si ripeterà ni successivi appuntamenti a Greci e Casalbore, con variazioni per quanto concerne i laboratori e gli spettacoli che saranno dedicati, ovviamente, alle peculiarità locali. Tre appuntamenti, dunque, per scoprire le bellezze delle valli del Miscano e del Cervaro, ove insistono i comuni protagonisti dell’iniziativa che, ancora una volta, hanno scelto di mettere in rete singoli eventi, creando un calendario unico di momenti caratterizzati da programmi di attività volte ad arricchire le tradizionali passeggiate lungo i percorsi sempre più frequentanti dai tanti appassionati camminatori. Un’occasione da non perdere per riscoprire, in totale sicurezza, il contatto con la natura e la storia nel cuore della verde Irpinia. L’intervento è co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali”.

Per info e prenotazioni

e-mail: info@icamminidellaviafrancigena.it

Mob:3770481106