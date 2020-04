Partito anche al comune di Casoria l’avviso per il sostegno a chi e’ in fitto

Per andare incontro alle esigenze di chi in stato di bisogno ed emergenza potrebbe trovare difficoltà nell’invio solo a mezze pec, si è pensato di istituire punti di consegna a meno e protocollo sull’intero territorio, azione che agevolerà gran parte della popolazione meno informatizzata. Si ricorda, inoltre, anche la possibilità di presentazione della domanda tramite Caf o Sindacati.

L’istituzione di molteplici modalità di presentazione e la dislocazione in varie parti del territorio comunale segue l’obiettivo anche di evitare assembramenti e quindi aumento del rischio di contagio.

Beneficiari saranno i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Di seguito i requisiti di presentazione della domanda;

Essere titolare di un contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale. Possono partecipare i locatari di alloggi sociali, compreso gli assegnatari di Cooperative edilizie a proprietà indivisa titolari di un contratto di assegnazione in godimento e/o di locazione stipulato prima del 23/02/2020, con esclusione degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sovvenzionata (case popolari).

Non essere titolare del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio situato sul territorio regionale e adeguato al proprio nucleo familiare.

Avere percepito nell’anno 2018, per l’intero nucleo familiare, un reddito imponibile pari o inferiore ad€ 35.000,00 (rigo RN4 modello UNICO 2019 – rigo 14 modello 730-3/2019).

Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito di impresa, arte o professione: aver subito, una riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente: aver subito, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

Per i nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e soggetti titolari di reddito di impresa, arte e professioni, oppure il medesimo soggetto è titolare di entrambe le categorie di reddito, è necessario che per almeno una categoria di reddito sia rispettato il requisito di cui ai punti 4 o 5. Ossia, la quota di reddito da lavoro dipendente deve aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione di almeno il 20 per cento sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, oppure, in alternativa, la quota di reddito di impresa, arte o professione deve aver subito una riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

I contributi in oggetto sono compatibili con qualsiasi altra misura statale, anche avente analoga finalità, e sono incompatibili con altre misure regionali di sostegno al fitto per il medesimo periodo.

Nel caso di contemporanea ammissione a contributo bando fitti 2019 (in scadenza il 27 aprile c.a.), il Comune procederà all’erogazione di un solo contributo, per l’importo più favorevole al cittadino.

Il contributo eventualmente percepito corrisponde al 50% del canone mensile per tre mensilità; fino ad un importo massimo del contributo complessivo: € 750,00.

La domanda va presentata al Comune dove è situato l’immobile condotto in locazione mediante autocertificazione, del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, mediante PEC esclusivamente dall’indirizzo del richiedente, con allegati tassativamente in formato PDF, non superiore ai 10 mega byte, con oggetto “Bando Fitti COVID”; oppure a mano presso il Protocollo Generale del Comune, sito in piazza D. Cirillo, 1 dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:30 e presso altri punti di raccolta e protocollazione appositamente allestiti nei luoghi e negli orari che saranno resi noti dall’Amministrazione comunale sul sito web;

La domanda può essere inviata anche tramite CAF o Sindacato. Questi ultimi provvederanno a inviare la domanda unicamente mediante PEC ed in tal caso dovrà essere compilata anche la parte della domanda che riguarda la delega per la presentazione della domanda stessa. I CAF e i Sindacati provvederanno a inviare una comunicazione preventiva con la quale preannunciano la successiva attività di trasmissione delle domande;

Il Comune di Casoria raccoglierà le domande dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Campania e, previo controllo della regolarità formale delle autocertificazioni, predispone un elenco dei richiedenti il contributo, con indicazione dell’ammontare spettante a ciascuno di essi. Detto elenco sarà trasmesso alla Regione che provvederà all’accredito del totale dei contributi spettanti alla Amministrazione Comunale, nella misura pari alla quota di ripartizione delle risorse disponibili.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 8 maggio 2020 ore 12.00 per consentire agli uffici di definire l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti e trasmetterlo alla Regione entro il termine perentorio del 12 maggio 2020 ore 18,00 8.

Il Comune di Casoria, ricevuto l’accredito delle risorse regionali, provvederà alla erogazione dei contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di graduatoria per l’importo ad ognuno di essi spettante, fino ad esaurimento fondi. Non saranno considerate, le domande inviate con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso. Saranno escluse le domande prive di firma, prive della copia del documento di identità, incomplete nella compilazione, in quanto, stanti i tempi serrati per la presentazione, l’istruttoria e il successivo inoltro alla Regione non sarà possibile richiedere integrazioni. Le somme spettanti a ciascun beneficiario sono erogate dal Comune mediante incasso diretto presso la TESORERIA COMUNALE, accredito su c/c bancario, postale o su carta prepagata, ovvero con altre modalità purché il pagamento sia assicurato nell’arco di 15 gg. dalla disponibilità delle risorse. È data, inoltre, facoltà al beneficiario di fare richiesta per l’accredito diretto del contributo a favore del locatore mediante delega in calce alla domanda di richiesta contributo con indicazione delle generalità, codice fiscale e codice IBAN del locatore.

Il Comune entro il 31/12/2020 verificherà la veridicità delle autocertificazioni rese dai richiedenti il contributo, avvalendosi dei dati in proprio possesso per la parte anagrafica ed eventualmente accedendo alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione, e della banca dati INPS per quanto riguarda la diminuzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato. In ogni caso sarà garantitala verifica di tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti il contributo. Nel caso in cui dovesse risultare la mendacità dell’autocertificazione resa in sede di richiesta di contributo, il Comune provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite e alla denuncia all’autorità giudiziaria del soggetto che ha reso la dichiarazione mendace.