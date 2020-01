Pari interno dei viola contro il Mondragone

I viola impattano contro il Mondragone in un match che lascia l’amaro in bocca. Nonostante i 25 minuti in superiorità numerica il Casoria non riesce a portare a casa i tre punti.

Un primo tempo tutto sommato equilibrato ma con il Casoria che prende in mano le redini del gioco dopo venti minuti, creando buone occasioni una delle quali porta al vantaggio di Cirelli al 36’. Nel secondo tempo un rigore molto dubbio regalato al Mondragone, rimette la partita in parità.

L’incertezza dell’arbitro rende la gara nervosa e ne fa le spese Napolitano del Mondragone espulso per doppio giallo. I viola vanno all’assalto ma senza riuscire a sfondare. Ci provano Gioielli, Napolitano e Diana che sfiora il palo.

Un punto che lascia il Casoria in zona play-off in coppia proprio con il Mondragone. Mercoledì si torna in campo, con la ripetizione del match a Casal di Principe contro l’Albanova per errore tecnico dell’arbitro. L partita era finita in parità. Domenica prossima invece visita alla Mariglianese.

Fonte News e foto: Pagina Facebook Casoria Calcio