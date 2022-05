Parco CO.RA.VI.DE. Il grido d’allarme dei residenti

Su richiesta dei residenti del Parco CO.RA.VI.DE., presi dall’esasperazione e da inevitabili paure, la redazione de “ilgiornaledicasoria” pubblica il loro comunicato volto ad attenzionare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Bene sui seri pericoli in cui incorrono ogniqualvolta escono da casa.

“Si mette a conoscenza dei membri della giunta comunale di Casoria dello stato di grave pericolo cui deve far fronte, quotidianamente, un’intera comunità (200 famiglie all’incirca), residente nel parco CO.RA.VI.DE. in via Nazionale delle Puglie n.175. Il rischio di essere investiti, ogni qual volta usciamo di casa, è alto. Non mancano precedenti al riguardo. Lo scorrimento veloce e continuo di ogni tipo di mezzo di trasporto, ivi compresi mezzi pesanti, con la conseguente intersecazione e quindi immissione fin quasi metà carreggiata direzione Cittadella-Napoli, estremamente ostacolata dal guardrail sporgente oltre il varco e dalla sosta selvaggia di auto lungo il marciapiede esterno alla strada, rappresenta una vera e propria minaccia alla nostra incolumità. Segnaliamo anche l’inutilità della segnaletica pedonale (realizzata il 23/05/2022) resa quasi invisibile per come posizionata (si veda foto allegata). Pertanto, si chiede all’amministrazione Bene di prendere atto di quanto comunicato e di agire con ogni mezzo possibile al fine di mettere in sicurezza i residenti del posto.”