Papa Francesco dona ventilatori polmonari, uova pasquali e dispositivi di sicurezza al Cotugno

Dispositivi di protezione individuale, due ventilatori polmonari, uova pasquali, donati da Papa Francesco all’ospedale Cotugno di Napoli. Sono stati consegnati per il tramite del Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe nelle mani di Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli. Detta azienda comprende anche oltre il Cotugno, il Monaldi e il Cto. I doni contenuti in un furgone proveniente direttamente dal Vaticano sono stati scaricati tra gli applausi di chi ha potuto assistere alla scena. Il Direttore Generale Di Mauro, si è detto commosso dalla vicinanza del Pontefice, ringraziandolo unitamente al Cardinale Sepe per il gesto di vicinanza al Cotugno, in questo periodo in prima linea nella lotta al Covid-19

