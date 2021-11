Ospedale, Ambulatori aperti domenica 14 Novembre per festeggiare la Madonna della Salute

Ogni anno il 16 novembre, tutta la grande famiglia di San Camillo ricorda e festeggia la Vergine Maria con il titolo speciale di Salus Infirmorum. L’ ospedale camilliano Santa Maria della Pietà di Casoria oltre a organizzare momenti di preghiera e di catechesi per i malati e gli operatori sanitari ha voluto dare una risposta concreta al nostro territorio, intensificando la campagna vaccinale e aprendo gli ambulatori domenica 14 Novembre per offrire prestazioni in questo momento particolare dove gli ambulatori del territorio hanno raggiunto il badget e non possono più offrire prestazioni fino al 31 Dicembre. Abbattere le liste d’ attesa è stato sempre un obbiettivo che il presidio ospedaliero camilliano si è prefissato di perseguire con tenacia e fermezza cosi da fare prevenzione offrendo prestazioni a chi sicuramente non si curerebbe diversamente.Siamo certi che la Vergine Maria, dal cielo, insieme a San Camillo, guardano e benedicono con benevolenza tutta la comunità ospedaliera che viene incontro ai nostri “Signori e Padroni” come San Camillo amorevolmente amava chiamare i malati e sofferenti.