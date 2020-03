Ore 22: Casoria canta! Cronaca di una serata diversa.

Ne verremo fuori: è questo il messaggio che tutti vogliono diffondere ed ascoltare; per una sera Casoria si

ritrova, si unisce in un ideale abbraccio a distanza che serve per darci coraggio.

Le note negative non mancano, sia chiaro: ancora troppa gente che si avventura per strada senza motivo ma

la reazione testimonia che le famiglie hanno capito.

In tutta Italia la stessa scena: il flash mob fa il giro del pianeta e in un sol colpo il mondo torna a guardare

con invidia e al contempo con ammirazione gli untori, i furbetti, gli scansafatiche.

Agli schiaffi l’Italia ed in particolare il Sud rispondono così, come solo noi sappiamo fare.

Perdonerete la retorica di queste parole, ma in una notte come quella di ieri e come quelle che sicuramente

verranno, riappropriarsi con orgoglio delle proprie radici serve a ritrovare più forza e più energie per

combattere.

Il buio, rischiarato per qualche minuto, torna ad impadronirsi delle strade e dei tetti ma, almeno per una

notte, la paura è stata sconfitta.

#andratuttobene