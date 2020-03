Ordinanza del Sindaco Raffaele Bene. Sospeso il mercato settimanale e altre attività di carattere locale.

4) La sospensione della partita di calcio fissata per domenica 08.03.2020 presso lo Stadio San Mauro, a meno che non venga disputata senza pubblico (a porte chiuse); 5) La sospensione delle attività dei Centri Anziani comunali fino al 15/03 c.a.

3) La sospensione dello svolgimento del mercato settimanale, ubicato alla via Michelangelo di questo comune, per venerdì 06.03.2020;

2) La sospensione di tutte le attività sociali ed educative svolte all’interno di strutture che non rispettano le misure di prevenzione e sicurezza indicate dal succitato D.P.C.M. fino al 15.03 c.a.;

Il Sindaco di Casoria, avv.to Raffaele Bene, in data odierna,viste le proprie ordinanze n. 12 e 13 del 2020 tese ad individuare misure precauzionali contro il diffondersi del COVID – 19 “Coronavirus”, il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”; nonché l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, ha emanato una nuova ordinanza la n° 16 del 05.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure organizzative volte al contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID – 19” .

