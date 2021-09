Opera San Ludovico, celebrazioni per i 150 anni di carità

Sono in corso ad Assisi le celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione dell’Opera San Ludovico di Casoria, promosse dalle suore Elisabettine Bigie.

Oggi si è svolta una toccante cerimonia religiosa alla presenza del Cardinale Metropolita di Napoli, Mons. Mimmo Battaglia che nel corso della sua omelia ha tracciato la figura del santo casoriano come esempio di fulgida carità in tutto il mondo.

Una guida carismatica anche per la città di Casoria. A rappresentare ad Assisi tutti i casoriani il sindaco Raffaele Bene che ha postato alcune foto della celebrazione sul suo profilo Facebook.