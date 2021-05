Open Day vaccini

Si chiama “Johnson Happy Hour” l’appuntamento con i vaccini anti-Covid programmato dall’Asl Napoli 2 Nord per sabato sera a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Sì perché sabato 29 maggio, in piazza a Mare, sul porto di Pozzuoli, a partire dalle ore 18, tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord che abbiano tra i 18 e i 29 anni, potranno ricevere la propria dose di vaccino contro il Coronavirus: saranno somministrate dosi di Johnson & Johnson. Per ricevere la propria dose di vaccino, bisognerà registrarsi sull’apposita piattaforma messa in campo per gli open day dalla Regione Campania: https://opendayvaccini.soresa.it/.