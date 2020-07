Omicidio del Parco Smeraldo, Trojano replica a Petrone: “Dovere dell’amministrazione è garantire gli stessi servizi ai suoi cittadini, sia in centro che in periferia”

A Casoria continua a tenere banco la vicenda del ragazzo ucciso mercoledì in via Castagna. A chiedere chiarezza all’amministrazione è soprattutto il centrodestra che dallo scorso maggio chiede con insistenza un tavolo di confronto con amministrazione e forze dell’ordine per discutere delle problematiche legate alla criminalità che rischiano di trasformare Casoria in una nuova zona di guerra tra clan camorristici. Le periferie cittadine vivono da alcuni anni una situazione di declino a causa della totale mancanza di vigilanza nelle zone più a rischio. L’assenza della legge in alcuni quartieri ad alto rischio ha portato alla creazione di zone franche in cui spaccio e prostituzione prosperano liberamente senza il minimo controllo. A questo proposito il consigliere Gennaro Trojano, dopo essersi battuto strenuamente con il sindaco e la giunta per ottenere un dispiegamento di forze dell’ordine nei quartieri considerati ad alto rischio, ha tenuto a ribadire la sua ferma contrarietà alle parole rilasciate qualche giorno fa dall’assessore ai lavori pubblici con delega alla polizia municipale Raffaele Petrone, il quale in un’intervista ha dichiarato che la mancanza di agenti di polizia nelle periferie è dovuta all’esiguo numero di vigili urbani operanti nel comune di Casoria che costringe a dover sacrificare le zone meno centrali in vantaggio dei quartieri più popolosi della città. A queste parole ha prontamente fatto eco il consigliere Trojano, che ha voluto replicare così:

‘‘Non è giusto preferire le piazze “importanti” della città alle periferie, è dovere dell’amministrazione garantire gli stessi servizi ai suoi cittadini sia in centro che in periferia, anzi spesso queste ultime sono abbandonate a se stesse e dunque in balia dei delinquenti e degli spacciatori, non a caso è da tempo che chiedo al sindaco e alla giunta un maggiore controllo in questa zona.‘‘

L’appello del consigliere Gennaro Trojano si unisce a quello di numerosi cittadini stanchi e spaventati da una situazione che sta trasformando Casoria in un vero e proprio Far West.

