Oggi ricorre il Trigesimo della perdita della Dottoressa Maria Rosaria Squitieri

A cura di Valentina Busiello

– Per il Trigesimo della Dottoressa Maria Rosaria Squitieri, il fratello Nicola Squitieri Presidente dell’Associazione Internazionale Guido Dorso insieme alla sua famiglia, le figlie della sorella, e gli amici piu’ cari amano ricordare la Dottoressa Squitieri sempre viva nel ricordo della sua grande nobilta’ d’animo e la sua importante professionalita’. Una donna volitiva e di profonda cultura, madre amorevole, professionista impegnata nelle attività Giuridiche, non solo come Avvocato professionista ma anche come docente e Giudice di Pace. Impegnata culturalmente, in giovane età fu premiata da parte del Presidente De Nicola per gli studi Mazziniani organizzati dal filosofo Cleto Carbonara. Piace infine ricordare un momento significativo della sua viva personalità e fede patriottica; durante il concerto organizzato nel 2018 dall’Associazione con il Collegio militare Nunziatella per ricordare il poeta e autore musicale E.A. Mario nella chiesa della Nunziatella a Napoli, si alzò improvvisamente in piedi e invitó con voce perentoria tutti gli altri, comprese le autorità presenti, a farlo, quando echeggiarono nella sala le prime note della canzone del Piave. Ricordiamo che il Piave, oltre che canzone patriottica, è stato anche l’inno di Italia per un periodo transitorio dopo la seconda guerra mondiale. Riposa in pace cara Maria Rosaria Squitieri. Ricordando anche la perdita del fratello Pasquale Squitieri noto regista cinematografico e il marito l’Ingegnere Luigi Licenziati scomparso recentemente. La famiglia Squitieri raccoglie attorno a se’ una lunga preghiera di cordoglio ringraziando tutti i presenti, coloro che hanno fatto pervenire le condoglianze per la morte della cara sorella Maria Rosaria. Ringrazia inoltre il Segretario Generale Francesco Saverio Coppola, il Presidente comitato organizzatore Michele Giannattasio, il Comitato Scientifico e tutto lo staff dell’Associazione internazionale Guido Dorso. Nelle foto i fratelli Squitieri.