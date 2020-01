Oggi, l’evento “Scintilla dell’ingegno: premiati la scuola “S. Mauro e l’ambulatorio di Medicina Solidale

Presso la biblioteca comunale “Mons. Mauro Piscopo”, nell’ambito dell’evento “XL CAFFE’ ARTISTICO LETTERARIO”, ideato e promosso dal valente artista casoriano Enzo Marino, saranno premiati oggi, con “Scintilla dell’ingegno”, ragazzi e giovani della nostra comunità cittadina che si sono distinti nelle attività artistiche, letterarie, scientifiche e sportive e chi con il proprio mestiere, professione, attività sociale rappresenta un esempio di vita e di positività del fare nella legalità.

La Scintilla dell’ingegno sarà consegnata da autorità e personalità cittadine agli studenti eccellenti indicati dagli Istituti Comprensivi: I Ludovico da Casoria, Filippo Palizzi, Moscati /Maglione, Mauro Mitilini, Giacomo Puccini, Carducci King; inoltre, riceveranno il prestigioso premio, oltre agli sportivi della Scuola di Scherma di Casoria e dell’ASD Volley Casoria, anche due istituzioni, la scuola SAN MAURO (attuale segmento della I Ludovico da Casoria) e l’Ambulatorio di Medicina Solidale San Ludovico da Casoria: la prima, perché è l’istituzione scolastica più prestigiosa del territorio, per il suo eccellente e validissimo contributo che ha sempre offerto e continua ad offrire per la crescita culturale, civile e sociale degli studenti che la frequentano, e la seconda per il solidale ed evangelico impegno a favore dei meno abbienti nello spirito di carità di S. Ludovico da Casoria. Riceveranno il meritato premio la Dirigente, prof.ssa Maria Grazia Puzone, per la “San Mauro e il dott. Pasquale longhi, fondatore dell’Ambulatorio.

Interverranno il Sindaco Raffaele Bene e l’Assessore alla cultura Paola Ambrosio.