Oggi e domenica ultimi due appuntamenti con “Educhiamoci alla legalità” in piazza Santa Croce

Oggi e domenica, dalle 9 alle 13 in piazza Santa Croce a Casoria, si terranno gli eventi conclusivi degli incontri sulla sensibilizzazione alla legalità inaugurati il 26 giugno scorso. L’iniziativa denominata “Educhiamoci alla Legalità”, organizzata dall’associazione “Libera” dall’Associazione di Protezione Civile ” Le Aquile” con il patrocinio del Comune di Casoria e della Parrocchia di San Mauro Abate, nasce per sostenere le Cooperative Sociali nate sui terreni confiscati alla criminalità organizzata ed informare i cittadini sulle attività e le proposte dell’associazione “Libera contro le mafie”.

Casoria negli ultimi anni ha dovuto piangere due suoi cittadini barbaramente uccisi dalla camorra. È il caso di Antonio Coppola, assassinato mentre svolgeva il suo lavoro di edicolante e di Andrea Nollino, ucciso per errore dalle cosche nel giugno del 2012. Ancora oggi la città chiede giustizia e verità in nome di suoi due concittadini morti troppo presto a causa delle atrocità della malavita. È per questo che la popolazione tutta è invitata a prendere parte alla iniziativa.Sarà allestito un gazebo in Piazza Santa Croce, per dimostrare ancora una volta la volontà della città di Casoria di schierarsi al fianco della legalità. Presenzieranno inoltre in queste due giornate conclusive autorità civili, religiose e militari.La cittadinanza è invitata a partecipare.