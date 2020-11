Oggetto: Casoria Ambiente ha un nuovo amministratore. Si tratta dell’ex Assessore al bilancio Massimo Iodice

A seguito della fine del mandato di Gianluca Aceto, Casoria Ambiente ha un nuovo amministratore unico. Si tratta di Massimo Iodice, commercialista con un passato nella politica casoriana, prima come assessore al bilancio nella giunta di centrodestra guidata da Stefano Ferrara e poi, nel 2011, nella veste di candidato sindaco in una coalizione di centro. Per Iodice un curriculum di tutto rispetto, come dimostrano le esperienze maturate nel ruolo di commissario liquidatore nell’area di Napoli e Caserta e il suo incarico da consulente esterno per la Regione Campania. Tanti i dossier sul tavolo del nuovo amministratore di Casoria Ambiente, il quale avrà il compito di traghettare la società verso il raggiungimento di molteplici obiettivi fissati in precedenza, come l’aumento della percentuale della raccolta differenziata in città. Colme di riconoscenza le prime parole di Massimo Iodice, che ha così commentato la nomina: “Ringrazio il Sindaco per la stima e la fiducia riposta nella mia persona. Accetto con grande entusiasmo questo incarico, con l’auspicio di poter apportare all’Amministrazione un valido contributo con l’esperienza maturata in campo professionale”.

Condividi su