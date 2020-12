Obiettivo Comune: «Scissione del gruppo non compromette unità di intenti. Superati screzi che esistono in ogni famiglia»

Tramite una nota pubblicata sui social network, il gruppo consiliare “Obiettivo Comune” ha fatto chiarezza a seguito delle dinamiche interne che hanno interessato alcuni esponenti del raggruppamento. Ecco il testo integrale del comunicato.

«La scissione del gruppo Obiettivo Comune non ha compromesso l’unità di intenti e i valori alla base del nostro modo di essere che oggi ci hanno portato a superare quegli screzi che esistono in ogni grande famiglia come la nostra.La libertà di pensiero che ci contraddistingue e continuerà a farlo, è garanzia del rispetto dell’osservanza delle regole politiche che governano un sistema democratico che oggi sembra vacillare nella nostra città. È con piacere, quindi, che ieri Alessandro(Graziuso), Stella(Cassettino) e Nicola(Rullo) sono ritornati ad essere un gruppo unito mantenendo sempre il loro unico #obiettivocomune: migliorare insieme la loro città natale, governando con responsabilità e senso del dovere, mai perdendo di vista il loro unico fine».