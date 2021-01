Nuovo servizio di spazzamento manuale, strade e cadenza.

A distanza di un mese dal perfezionamento della gara con la quale Casoria Ambiente s.p.a. ha affidato alla cooperativa “L’uomo e il legno” il servizio di spazzamento manuale della città, proviamo a fare il punto della situazione.

Il territorio è stato diviso in 23 zone, l’attività è quotidiana nella maggior parte delle strade, soltanto in alcune parti il lavoro viene svolto a giorni alterni. Lo spazzamento di tipo manuale offre vantaggi dovuti dalla grande flessibilità nei riguardi dell’agibilità stradale. L’operatore provvede allo svuotamento dei cestini effettuando la pulizia dello spazio sottostante, pulizia delle strade, dei marciapiedi, dei portici, ecc. L’obiettivo è il mantenimento dello stato di decoro generale.

E’ previsto poi un’opera a cadenza settimanale (la domenica) nelle zone in cui, quando la condizione epidemiologica lo consentirà, è possibile trascorrere qualche ora di relax e aggregazione: nelle piazze più vissute, in prossimità delle chiese.

Come abbiamo potuto comprendere il servizio di spazzamento manuale viene svolto prevalentemente nelle vie dei centri storici più anguste e strette, laddove sono presenti scalini o ostacoli evidenti e comunque laddove è precluso il passaggio alle spazzatrici. Lo spazzamento di tipo manuale offre vantaggi dovuti dalla grande flessibilità nei riguardi dell’agibilità stradale.

L’operatore provvede alla vuotatura dei cestini gettacarte effettuando la pulizia dello spazio sottostante, pulizia delle strade, dei marciapiedi, dei portici, ecc. una ingente mole di lavoro se pensiamo che l’obiettivo dichiarato per questoprogetto è il mantenimento dello stato di decoro generale.

Dallo stesso dito della Casoria Ambiente s.p.a. riportiamo l’elenco delle strade interessate, le quali sono divise per cadenze di spazzamento.

Alcune strade a cadenza quotidiana; Via G. D’Anna, Piazza Cirillo, Piazza Trieste e Trento, Piazza S. Croce, Via Nuova Padre Ludovico,

Via Padre Ludovico, Via G. Marconi (da angolo Credito Italiano a Piazza Giovanni Pisa), Piazza Giovanni Pisa, Via Cavour,Piazza Santa Croce

Via Santa Croce e gli otto vicoli limitrofi, Largo San Mauro, Via San Mauro e Trav. I° e II°, Via Cardinale Luigi Maglione,Via San Sebastiano,

Via Matteotti e Traverse, Via Leonardo Da Vinci e Traverse,Via Giovanni Bosco, Via Marco Rocco e vicoli, Via San Benedetto e Traverse,

Via A. Modigliani, Via Nicola Rocco e vicoli, Via Manzoni fino a Via Locatelli (Casavatore) e I° Trav. Manzoni, Via Poliziano, Via Aldo Moro e trav.

Via Principe di Piemonte (dall’angolo di Via Marconi a Via Carlo Poerio), Via P. di Piemonte e vicoletti adiacenti a Via Torquato Tasso

Via Marconi (dall’angolo con Piazza Principe di Piemonte all’ex tabacchificio), Via Carlo Poerio, Via Pessina, Via G. Filangieri, Corso Umberto I e traversa

Via M. Stilo, Via C. Verre + scale Ponte FF.SS.,Via Giovanni Rocco, Via Giuseppe Rocco, Via Cesare Battisti, Via A. Diaz, Via Silvio Pellico,

Via L. Settembrini, Via L. Manara, Via N. Bixio, Via F.lli Cervi e I° Trav. F.lli Cervi, ,Via La Marmora, Via C. Pisacane, Via S. D’Acquisto con I° e II° Traversa

Viale Olimpico, Vialetto Olimpico, Via Vittorio Emanuele, Via G. Carducci, Via G. Deledda, Via Torquato Tasso e traverse

Via G. Giolitti, Via P. De Martino, Via L. Rocco, Via J.F. Kennedy, Via De Sanctis, Via Alcide De Gasperi,

Via Giovanni XXIII, Via Giordano Bruno, Via San Paolo, Giardini di Piazza San Paolo, Via Ugo Foscolo

Via G. Pastore, Via L. Sturzo, Via L. Ariosto, Via A. Torrente, Via Suor Maria Cristina Brando, Via A. Del Giudice

Via Carmignano, Via De Martino, Via Grandi, Via Pio XII, Via P. Casilli, Via Ferrara, Via R. Galluccio,

Via P. Piccirillo, Via Cardinale A. Castaldo, Via Bologna,Via Torino, Via Don Minzoni, Via San Pietro e traverse adiacenti

Via Genova, Via Firenze, Via Padova, Via G. Brodolini, Via F. Russo e traverse adiacenti, Via Padula,

Via F. Petrarca, Via N. Cortese, Via V. Alfieri e traverse adiacenti, Rione Gescal, Marciapiedi Parco angolo Via Boccaccio

Via G. Amato e I° Traversa, Via M. Vinci, Via M. Ferrara, Via M. De Rosa, Via G. Mitilini, Via G. Perlasca

Via D. Salierno, Parco Michelangelo, Via Pio La Torre, Via Pino Amato, Via Raimondo Paone, Via G. Puccini e Traverse adiacenti

Via G. Donizetti, Via A. Toscanini, Via G. Paisiello, Via D. Cimarosa, Via R. Solimano, Via Comunale Castagna e a giorni alterni le traverse adiacenti

Via P. Tignola, Via Cassola, Via XXV Aprile, Via Duca D’Aosta, Trav. Scuola Torrente, Trav. Chiesa Sant’Antonio

Via R. Murri, Via V. Gioberti, Via G.B. Vico, Via C. Treves,Via G. Bovio, Via F. Crispi, Via E. Toti,

Via G. Fortunato, Via R. Marchitto, Via Arpino, Via D. Colasanto, Via De Filippo, Via B. Croce, Via G. Verdi

Via R. Viviani, I°- II° — III° Traversa G. Verdi,Via G. Galilei,Via Cupa San Marciano (Parco Ilardi),

2° Trav. G. Pascoli, Via Negri (Parco dei Pini – Legge 219), Via Nazionale delle Puglie (da incrocio Via Marrazzo a Via Arpino)

Via Arpino, Via Leopardi, Via Cupa Casoria, Via Costa, Via Nazario Sauro (strada principale), Via Filzi,

Via Manlio Orefice, Via F.Baracca, Via Turati, Via Mameli, Via Oberdan, Via Sciesa, Via S.Spaventa

Via C. Menotti, Via L. Calvanese, seconda e terza traversa Via A. Astone, Via Abamonti

Via A. Toscano, Via F. Federici, Via Pennasilico.

In altre a giorni alterni; Via Calvanese, Via Caserta e traverse, Via Salerno, Via Avellino, Via Benevento

Via Terni, Via Pescara, Via Isernia, Via Terni, Via Napoli, Via Campobasso, Via L’Aquila, Via Lecce, Via Frosinone

Via Po – Via Bari, Via Messina – Via Rieti, Via Viterbo – Via Latina, Via Cagliari – Via Perugia

Via Brindisi – Via Sassari, Via Catania – Via Palermo, Via Piave – Via Adige, Via Basento – Via Ofanto

Via Adda – Via Garigliano, Via Pietro Nenni, Via T. De Fuccia, Via G. Palatucci, Via Cassano, Via Bissolati e traverse

Via R. Salierno, Via G. Pelella, Via G. Amendola, Via F. Orefice, Via I. Pisa, Via A. Russo, Via G. Astone

Via P. Rossi, Via I. Giordani – Via D. Ferone, Via Concordia, Via V. Assante, Via B. Cairoli,Via F. Bagni

Via V. De Filippis, Via N. Tommaseo, Via Don Luigi Orione, Via P. Micca, Via Nicolini, Via Martiri D’Otranto

Via Iv Giornate, Via C. Casillo – Via M. Torella, Via Colonne Giugliano, Via Libertà – Via IV Novembre

Via Gran Sasso, Via Degli Appennini, Via Monte Grappa, Via Vesuvio, Via Etna, Via Monte Rosa, Via Monte Bianco

Via Montecassino, Via degli Appennini, Via Monti del Matese, Via I. Nievo, Via F. Caracciolo, Via P. Colletta

Via Fonseca, Via V. Cuoco, Via A. Gramsci, Via Luigia Sanfelice, Via B. Buozzi, Via Scarlatti, Via M. Pagano

Via M. Orefice, Via F. Casolaro, Via A. Astone, Via Mosca – Via P. Matera, Via Giotto, Via Virgilio, Via M. Stanzione

Via A. Falcone, Via M. Preti, Via F. Solimena, Via Bonito e Trav., Via E. De Nicola, Via L. Giordano,

Via F.lli Bandiera, Via A. Labriola, Via Primo Garnera, Via F. Coppi, Via G. Meazza, Via A. Lepori,Via Gabetto

Via Marco D’Oria, Via Sella Quintino, Via Garibaldi, Via Mazzola,Via G. Bartali,Via Gabetto, Via Nobel, Via Majorana

Via I Maggio, Via Bellini, Via Meucci, Via T. A. Edison, Via Arpino 102 III Trav., Via Cupa del Segretario

Via Pasteur, Via Capri, Via Salina, Via Favignana, Via Stromboli, Via Vulcano, Via Ventotene, Via Giglio,

Via Pianosa, Via Panarea, Via Tremiti, Via Lipari, Via Pantelleria, Via Lampedusa;

mentre per alcune aree ancora è stato previsto un ulterioremturno di spazzamento domenicale; Piazza Cirillo

Piazza Trieste e Trento più vicolo adiacente farmacia, Largo San Mauro, Via San Mauro e Trav. I e II,

Via Cardinale Luigi Maglione, Via San Benedetto e traverse, Via Padre Ludovico, Via Nuova Padre Ludovico

Vico III Padre Ludovico, Corso Umberto, Via Gioacchino D’Anna, Piazza San Paolo Giardinetti, Via San Paolo,

Via Giovanni XXIII, Via Giulio Pastore, Via Cardinale Luigi Maglione, Via Don Luigi Sturzo, Via Achille del Giudice

Via Achille Grandi, Via Giordano Bruno, Via Tasso, Via Alcide De Gasperi, Via Principe di Piemonte ,Via Pio XII angolo via Macello

Via Nazionale delle Puglie (dal Bar Toraldo a Via F. Bandiera e da angolo Via Majorana ad angolo Via Arpino)

Via Arpino, Via D. Colasanto, Via R. Viviani, Via B. Croce, Via G. Fortunato.

Come dicevamo in apertura, il servizio è in fase iniziale, ma vista la sua capillarità dovrebbe essere adeguato a tenere le strade cittadine in uno stato di decoro adeguato. Come sempre accade saranno i cittadini a darci un giudizio ed a segnalare eventuali disfunzioni che saranno, migliorate o corrette.

tra le altre cose è importante ricordare che le segnalazione dei cittadini possono essere direttamente inviate a Casoria Ambiente sul proprio sito alla sezione “invia segnalazione” dopo apposita registrazione sarà possibile inviare una comunicazione anche allegando una foto.