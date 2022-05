Nomina scrutatori: la maggioranza sceglie la nomina diretta

Quest’amministrazione ha saputo distinguersi, ancora una volta, in negativo!

Ieri mattina in occasione della riunione della Commissione elettorale, tenutasi per organizzare i lavori in vista del prossimo Referendum, si è nuovamente costatata l’abitudine di favorire l’interesse dei pochi.

Infatti, mentre l’opposizione ha richiesto di procedere per la nomina degli scrutatori mediante sorteggio, la maggioranza ha preferito una nomina diretta, a discapito dell’imparzialità.

Questo sistema politico arcaico dimostra ancora una volta che quest’amministrazione ha a cuore gli interessi dei pochi, a discapito della collettività ovvero di tutti i cittadini casoriani a cui é stata tolta la possibilità di poter essere investiti del ruolo di scrutatori.

Con osservanza Alessandro Graziuso, Nicola Rullo, Luisa Marro, Vincenzo Ramaglia, Stella Rosaria Cassettino, Gaetano Palumbo, Elena Vignati, Mauro Baratto, Orsino Esposito, Pasquale Fuccio, Angela Russo.