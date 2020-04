NOICONSUMATORI, AVV. ANGELO PISANI: “GARANZIE SICUREZZA POSSIBILI, SI A RIAPERTURA ATTIVITÀ-DELIVERY

“La proposta del coordinatore cittadino di Forza Italia, Stanislao Lanzotti, avallata all’unanimità dalle commissioni consiliari del Comune di Napoli è condivisibile”. Lo afferma l’avvocato Angelo Pisani presidente di noiconsumatori.it, per il quale “servono ovviamente tutte le garanzie del caso per dare certezze ai cittadini”.

Per l’avvocato Pisani “la salute dei lavoratori e dei consumatori ha la priorità assoluta, ma con piccoli investimenti ad hoc in termini di screening sanitari per chi produce e consegna, potrà essere possibile, anche in tempi stretti, riavviare numerose attività in piena sicurezza per tutti”.

“L’obiettivo, vista la prospettiva di dover convivere ancora per diversi mesi col virus – avverte Pisani – dovrà essere il cosiddetto Rischio-Zero che potrà consentire una riapertura progressiva di un po’ tutte le attività a partire, quanto prima, dal food-delivery”.