Natale Casoriano: da oggi, una serie di eventi per la città e i cittadini

Natale 2019 a Casoria: una ricorrenza davvero ricca di eventi per questo 2019. Da oggi e fino al 22 dicembre, una serie di avvenimenti allieteranno la cittadinanza che, naturalmente, è chiamata tutta a partecipare. Cominciamo da stamattina: alle ore 9.30 presso la Basilica di Sa nMauro, l’artista e talento casoriano Mauro Bene, terrà una mostra fotografica aperta a tutti.

Successivamente, intorno alle ore 18.00 circa, salvo condizioni meteo avverse, verrà inaugurato il villaggio di Babbo Natale all’interno della villa comunale in Via Pio XII. Giochi, tante golosità e gonfiabili, allieteranno la serata. In caso di pioggia, tutto sarà trasferito nel Palacasoria. Ma le sorprese non finiranno qui: lo show proseguirà con uno spettacolo musicale e artistico presieduto dal gruppo “La Madia dell’arte”. ..In cosa consisterà? Sarà un serata musicale dalle piacevoli e rilassanti sorprese.

Gli eventi continueranno il giorno seguente con giochi e divertimenti per bambini la mattina e al pomeriggio. Alle ore 20.00 poi ci sarà un grande concerto Gospel all’interno del Santuario di San Benedetto Abate con la presenza del grande maestro Vincenzo Sorrentino.

Il Natale Casoriano, o meglio questo primo anticipo di Natale casoriano, terminerà il 22 dicembre con la commemorazione delle vittime del treno 904 con sfilata di Carabinieri e Polizia municipale da Piazza Cirillo alla villa comunale in Via Pio XII.

Il “Natale nostro” inizierà dunque tra poco: ovviamente la cittadinanza è chiamata in massa per far sentire la sua calorosa presenza.