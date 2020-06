NASCE A NAPOLI YOUR WELL FOOD IL GHOST RESTAURANT CHE PROMUOVE IL MANGIAR BENE ESALTANDO IL GUSTO

Ordina a casa o in ufficio il menu su misura per te scegliendo tra i profili healthy, depurativo e fitness oppure personalizza la tua dieta con un’esperta nutrizionista

La parola dieta fa storcere il naso a tutti, questo accade perché spesso il nostro approccio è totalmente sbagliato. È proprio da questa considerazione che nasce il concept di Your Well Food, ghost restaurant che prevede unicamente la formula asporto e delivery, e che aprirà i battenti il 18 giugno a Napoli, in via Massimo Stanzione n°43, al Vomero. La mission dell’innovativo ghost restaurant è quella sdoganare il concetto arcaico di dieta secondo il quale una corretta alimentazione debba essere necessariamente priva di gusto.

L’idea di Your Well Food è quella di cambiare approccio al concetto di “dieta” spesso inteso come regime alimentare da seguire per un tempo limitato e che spesso non sortisce i risultati desiderati. La dieta, è molto di più, rappresenta lo stile di vita che adottiamo tutti i giorni e che si confà alle nostre abitudini, ma soprattutto al nostro palato, un modo per ritrovare equilibrio e benessere, senza rinunce. Un progetto che nel proprio DNA ha il fregio del rispetto per la salute che va coltivata tutti i giorni, e che nel contempo permetta di risparmiare tempo ed energie. Prodotti di alta qualità a filiera controllata, rispetto della stagionalità, la conoscenza delle tecniche rivolte a preservare le proprietà e il sapore delle materie prime, la vocazione al gusto, servizio di consegna celere sono al centro della filosofia di Your Well Food.

Sul portale (www.yourwellfood.it) è possibile scegliere tra i gustosi piatti singoli in vetrina, oppure tra i profili alimentari precostituiti studiati ad hoc per i vari stili di vita, come: healthy, depurativo o fitness, divertirsi nel creare diete personalizzate in base al proprio gusto, alle proprie esigenze, ma soprattutto alla propria fantasia. Se qualcosa non fosse chiaro, lo sportello on-line di Your Well Food è sempre attivo, e permette d’interagire con gli esperti del team pronti a dare suggerimenti e consigli. Ma la parte più bella riguarda la creazione di profili alimentari “su misura” messi a punto da un’esperta nutrizionista, che in 48 ore, elaborerà la dieta più adatta in base alle diverse esigenze alimentari.

Dietro ogni idea, si cela un volto, spesso anche più di uno, e talvolta, quella stessa idea è il frutto di un sogno nel cassetto che finalmente prende forma. Come tutti i progetti, anche Your Well Food, ha la sua storia. Il progetto nasce da un incontro fortuito tra tre persone entusiaste, quello tra Giorgjo Comitangelo, chef napoletano che ha maturato molte esperienze sia in Italia che all’estero, l’imprenditore esperto di food&beverage Fabio Sabino e la nutrizionista Claudia Imparato, tutti e tre appassionati di cucina, anche se da punti di vista differenti, condividono la stessa convinzione: “L’alimentazione sana, dovrebbe essere radicata nello stile di vita di tutti i giorni e non intesa come un periodo transitorio fatto di costrizioni.”

Insieme decidono di intraprendere questa nuova avventura, apportando al progetto il proprio know how, ognuno con la propria competenza, ma accomunati da un’unica vincente visione, quella di affermare una realtà differente, nuova e di scardinare l’errata equazione dieta=rinuncia.

Per info e prenotazioni: www.yourwellfood.it, tel 081-19968601, , WhatsApp 3392471259, Mail info@yourwellfood.com

indirizzo_Via Massimo Stanzione n° 43, quartiere Vomero (Na)