Nasce a Mariglianella in Via Dante al numero 7. Un nuovo Centro Raccolta Dati, Pratiche CAF e Patronato.

A cura di Valentina Busiello – Abbiamo intervistato il Presidente dell’Associazione Mulan Antonella Fusco insieme con l’Avvocato Angelo Della Pietra del Foro di Nola. – Abbiamo intervistato il Presidente dell’Associazione Mulan Antonella Fusco insieme con l’Avvocato Angelo Della Pietra del Foro di Nola.

Benvenuto Avvocato Angelo Della Pietra, ci racconta di cosa si occupa nello specifico nell’ambito giuridico, ma soprattutto nell’ambito di questa importante e nuova iniziativa del neonato Centro situato qui’ a Mariglianella?

Abbiamo uno studio Associato in Nola dove ci occupiamo un po’ di tutte le fattispecie Giuridiche che spaziano , dal settore civile, a quello penale, tributario, amministrativo, consulenza fiscale e patronato. Vogliamo pubblicizzare la sede che abbiamo aperto a Mariglianella insieme con il Presidente Antonella Fusco dell’Associazione Mulan di volontariato, per cercare di far nascere nel nostro territorio un Centro di raccolta dati, di pratiche CAF, Patronato e consulenza ad ampio spettro. Non solo si tratteranno pratiche legali, ma affronteremo diverse problematiche che riguarderanno il cittadino, cercando di risolvere ogni sua esigenza. Grazie al Presidente Antonella Fusco cercheremo di creare questa sinergia nella riuscita del lavoro compiuto. Quello che ci interessa sottolineare in questo neonato Centro riguarda il fatto che daremo una grande importanza al valore “ CITTADINO” offrendo allo stesso un “ TETTO” SOTTO FORMA DI tutela legale molto ampia. Al Centro sarà possibile svolgere pratiche di invalidita’ civile con ricorsi accompagnamento , ricorsi contro pratiche di mala gestio e mala sanita’ errori professionali, e tutte le pratiche di successione ereditaria e sociali al Comune di Mariglianella grazie anche ad Antonella Fusco.

Antonella Fusco, cosa riguarda questo settore delle pratiche sociali al Comune?

Le pratiche sociali sono quelle che si svolgono per ottenere i bonus ad esempio per pacchi alimentari per il cittadino che lo richiede, oppure ci sono tanti bonus per questo periodo attinente all’emergenza Covid. Aiutiamo il cittadino in difficolta’ ad esempio, nel compilare un documento oppure un consiglio o una richiesta, siamo pronti ad aiutarlo. Il nostro motto e’ “Tra la Gente per la Gente e con la Gente”.

Avvocato Angelo Della Pietra, ritornando a lei, quindi la differenza tra i Caf sul territorio e questo neonato Centro?

La distinzione e’ questa, il cittadino in difficolta’ viene tutelato in forma gratuita anche grazie allo strumento del gratuito patrocinio a spese dello Stato, questo per quanto riguarda l’Avvocatura ed anche quando dovremmo per forza di cosa applicare delle tariffe a causa dei costi fissi ci atterremo sempre alle relative tabelle professionali. Seguiamo le pratiche in base alle varie difficoltà che di volta in volta si presenteranno ma sempre nel rispetto del “VALORE” cittadino.

Avvocato Della Pietra, secondo una sua considerazione, a cosa serve il Reddito di Cittadinanza?

Secondo il mio pensiero e’ uno strumento che doveva servire come ammortizzatore sociale per le famiglie in difficolta’. Sarebbe dovuto nascere con l’intento di inserire il cittadino in stato di bisogno nel mondo del lavoro grazie anche alla figura dei cosiddetti Navigator, che avrebbero dovuto indirizzarli, ma alla fine cosi non e’ stato, creando come dice anche Draghi delle opportunita’”. Quando il cittadino si rivolge a noi e io ed Antonella ci accertiamo che sia in stato di vero bisogno.

Avvocato come vengono svolte queste indagini di accertamento?

Viene il cittadino, poi gli chiediamo delle attestazioni, verifichiamo con il codice fiscale attraverso l’estratto contributivo se lavorano oppure se hanno lavorato vediamo se hanno i contributi in pratica ci accertiamo che un cittadino non ci dichiari il falso.

Antonella Fusco, ci parla della scelta con l’Avvocato Della Pietra?

Ho scelto per affiancarmi in questo nuovo Centro, l’Avvocato Angelo Della Pietra, poiche’ e’ un’abile professionista aperto a qualsiasi domanda su argomenti che spaziano dalle materie giuridiche, dal civile al penale, a quelle fiscali insomma e’ un professionista davvero preparato. Cerchiamo di creare sinergia tra noi e il pubblico per la crescita di questo Centro. Vogliamo dare un servizio differenziato, aiutare il cittadino anche a livello umano, cercando di ascoltare le sue difficolta’ . A volte vengono a trovarci persone per realizzare un Modello ISEE per esempio, e molto spesso capita che le stesse persone si aprano a tal pinto da raccontarci i loro problemi.

Avvocato Della Pietra, ritornando a lei, quanto è importante differenziarvi dal solito Caf e Patronato che c’è nel territorio?

E’ importante differenziarci dagli altri trovare una forma per far comprendere alle persone che nel nostro Centro offriamo servizi ampi e vasti oltre che un semplice servizio fiscale. Se un cittadino ha un problema con un finanziamento, un mutuo, oppure un problema con una Societa’, noi cercheremo sempre di risolvere.

Antonella, ricordiamo quando è nato questo Centro e di cosa ci occupiamo?

Nasce circa 1 mese fa’. Sono il Presidente dell’Associazione Mulan di volontariato, sono stata sempre nell’ambito del sociale ho dato vita a questo importante Centro, presso la sede di Mariglianella. Le pratiche di Caf e Patronato verranno svolte dall’Avvocato Della Pietra il quale con i suoi Professionisti regolarmente abilitati ai vari servizi sono convenzionati al Caf Patronato Unsic di Nola.

Quali sono i vostri interessi?

A noi interessa il valore cittadino nel mondo del sociale in primis, abilitarli a capire come fare per trovare un lavoro, anche perche’ il lavoro mobilita l’uomo. La Domanda del Reddito di Cittadinanza deve essere un aiuto ma non la soluzione un’ apertura al mondo del lavoro.