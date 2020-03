Napoli: terminati i posti letto in terapia intensiva al Monaldi e al Cotugno.

Sono 136 in totale i pazienti ricoverati presso l’azienda ospedaliera dei colli tra il Cotugno, specificamente dedicato alle malattie infettive e il Monaldi.

La disponibilità di posti letto, in regime di ricovero ordinario, è esaurita

Dei 136 ricoverati 127 sono casi confermati di positività al coronavirus per altri 9 pazienti si è in attesa dell’esito dei tamponi.

In terapia intensiva al Cotugno al momento sono ricoverate 15 persone e non ci sono più posti liberi anche se, a breve,saranno attivati nuovi posti letto nella palazzina da poco ristrutturata per far fronte ai ricoveri in aumento.

Al Monaldi, invece,si contano solo altri 6 posti liberi.

Speriamo veramente che questa situazione passi il prima possibile e che tutto torni alla normalità. Insieme possiamo farcela.