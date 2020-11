Napoli-Sassuolo: 0-2, prima sconfitta sul campo per gli azzurri

Non è stato il Napoli brillante delle ultime uscite, anche merito del Sassuolo che si è dimostrata una delle squadre più difficili da affrontare nella massima serie. Nonostante i tanti assenti, specie nel reparto offensivo, i neroverdi hanno imbrigliato gli uomini di Gattuso che non hanno mai trovato il guizzo vincente. Il Sassuolo resta imbattuto insieme a Milan e Juve occupando la seconda posizione a 2 punti dalla vetta. Per il Napoli brutto stop, seconda sconfitta e prima sul campo. Il Napoli si era presentato i campo con Ospina tra i pali, Di Lorenzo e Hysaj terzini, e coppia centrale con Manolas-Koulibaly, Centrocampo a 2 con Bakayoko e Ruiz e Lozano, Mertens e Politano alle spalle di Osimhen.

L’utilizzo di tutti i titolari, non è bastato ad evitare la brutta sconfitta casalinga. Il Sassuolo vince 2-0 meritando, anche se il gol nel recupero del francese Maxime Lopez è troppo severo. La gara nel primo tempo è stata equilibrata, ma il fallo di Di Lorenzo su Raspadori, ha spianato la strada al Sassuolo ben messo in campo.

Le due squadre hanno iniziato con ritmi lenti e una lunga fase di studio. Napoli pericoloso con Mertens che al 4′ minuto che sfiora il palo alla destra di Consigli che salva su Osimhen che stava approfittando di un suo errore. Sull’altro versante, Ospina allo scadere del primo tempo, salva su Boga. Squadre che decidono di alzare il ritmo ad inizio ripresa, le occasioni cominciano ad arrivare, 2 per parte, prima Rogerio e Locatelli per il Sassuolo e poi Osimhen di testa, e Mertens su punizione. A mezz’ora dalla fine l’episodio che decide le sorti della partita, fallo in area di rigore di Di Lorenzo: rigore per il Sassuolo, con Locatelli che trasforma. Cinque minuti dopo Mertens spreca la possibilità del pareggio. Il Napoli arriva anche al gol del pari al 90′, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. In pieno recupero, il Sassuolo chiude la partita raddoppiando con Maxime Lopez.

Il Napoli ora si prepara alla trasferta di Europa League, dove affronterà il Rijeka e Domenica prossima sarà impegnato a Bologna.