Napoli: sabato la beatificazione di Suor Maria Luigia Velotti

Suor Maria Luigia Velotti verrà beatificata sabato prossimo nella Cattedrale di Napoli. La solenne cerimonia sarà presieduta dai Cardinali Giovanni Angelo Becciu e dall’arcivescovo Crescenzio Sepe.

Suor Maria Luigia è stata la fondatrice dell’ Ordine delle Suore francescane adoratrici della Croce, nacque a Soccavo nel 1826 ma rimase orfana e su adottata prima da una zia materna e successivamente da una coppia di vicini. Nel 1884 si trasferì a Casoria dove domani alle 18:30 ci sarà una veglia di preghiera in preparazione della cerimonia di sabato presso il cortile della casa madre dell’ordine.

In tanti si recavano da Suor Maria Luigia per chiedere consigli, preghiere, consolazioni e guarigioni. Tra il 1884 e il 1886 avvennero guarigioni miracolose per intercessione di Suor Maria Luigia e per questo la gente iniziò a chiamarla “la Monaca Santa”. Nel 2016 è stata dichiarata Venerabile e nel 2019 Papa Francesco ha autorizzato il decreto di un miracolo attribuito per intercessione di Suor Maria Luigia.

(foto di Mauro Bene)