Napoli-Parma 2-0: Il Napoli riparte dopo il KO di Verona

Il Napoli rialza la testa dopo la brutta sconfitta di Verona, ma il gioco non migliora, anzi ha dovuto fare leva sull’umiltà e sulla pazienza per battere un Parma ben messo in campo che ha dato filo da torcere.

Gattuso sotto esame in questo periodo, ma De Laurentis ha sostenuto la squadra, presentandosi in ritiro prima della gara. Di nuovo assente per un dolore alla caviglia Dries Mertens che è volato in Belgio per le cure. Con Osimhen non in forma perfetta, tocca ancora a Petagna reggere il centro dell’attacco con Insigne e Lozano ai suoi lati. A centrocampo, Demme, Elmas e Zielinski per il 4-3-3 tanto richiesto dai tifosi.

Il Napoli ha avuto parecchie difficoltà negli spazi stretti concessi dal Parma e Sepe non ha corso particolari pericoli. Nonostante l’impegno, Petagna non è mai riuscito a trovare il guizzo giusto e nemmeno Zielinski è riuscito ad accendere la luce in una gara senza grandi cose da ricordare. A rompere l’equuilibrio, quello che non ti aspetti: al 32’ Eljif Elmas, lascia sul posto Osorio e dopo una bella serpentina conclude con un diagonale vincente. Elmas bissa il gola allo Spezia in Coppa Italia e rende merito alla scelta di Gattuso che lo ha preferito a Bakayoko. Lozano poteva raddoppiare, ma il suo destro sfiora il palo.

Sofferenza nel secondo tempo, con il Parma che si presenta con Hernani al posto di Grassi. Cornelius spaventa Ospina ma il suo destro sfila a lato. E’ Politano, subentrato a Petagna a chiudere la gara dopo una mezz’ora buona di sofferenza. Il tiro del l’attaccante ex Inter, trova la deviazione di Osorio e finisce in rete. Prima della fine palo di Insigne che chiude la gara. Mercoledì si giocherà l’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta e poi Sabato sera si vola a Marassi contro un redivivo Genoa.