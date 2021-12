Napoli-Leicester: 3-2. Il Napoli si qualifica ai sedicesimi di Europa league.

All’ultimo respiro il Napoli si qualifica ai sedicesimi d Europa League battendo il Leicester in quella che era un vero e proprio spareggio, e se il Legia al 97’ avesse fatto gol sul rigore assegnato, la storia poteva avere un lieto fine ancora migliore con il primo posto nel girone.

La partita in diretta

La partita si è giocata al Maradona, ma il clima era tutt’altro che mediterraneo, pioggia e freddo e partita all’inglese: il Napoli va avanti 2-0, viene ripreso sul 2-2 e vince con il 3-2 di Elmas, una rete bellissima del macedone che firma così la sua doppietta personale dopo aver segnato la seconda rete azzurra sull’assist di Petagna. Proprio il gigante partenopeo è l’altro grande protagonista: parte dal primo minuto e sfrutta al meglio l’occasione fornendo una prestazione straordinaria non solo per la capacità di tenere palla e far salire la squadra ma anche per la qualità tecnica, andando via più volte agli avversari con dribbling di pregevole fattura entrando anche nell’azione del primo gol del Napoli (dal suo tiro rimpallato arriva il tiro vincente di Ounas).

Sono ancora troppe le assenze in casa Napoli, indisponibili Insigne, Fabian Ruiz, Osimhen, Anguissa, Koulibaly e Lobotka a cui si aggiunge Lozano costretto ad uscire per infortunio (sospetta frattura al naso), che aldilà della qualificazione, lasciano ancora troppi dubbi a Spalletti per il finale di questo 2021.

Spalletti lancia Ounas sotto punta, a centrocampo arretra Zielinski in coppia con Demme e il polacco risponde alla grande. Grande gestisce del pallone, capacità di verticalizzare l’azione del secondo gol di Elmas e lotta su ogni pallone.

Il Napoli parte bene e si porta sul 2-0 con Ounas ed Elmas, ma l’ennesimo calo di concentrazione ha rischiato di rovinare tutto: il Leicester accorcia con Evans che sfrutta al meglio una doppia incertezza difensiva e pareggia su un altro errore. Nella ripresa il Napoli riparte forte, segna Elmas poi Spalletti lancia nella mischia Mertens, e dopo Manolas per blindare la difesa che diventa a cinque con Di Lorenzo che sale tra i due di centrocampo in coppia con Demme. Malcuit potrebbe chiuderla ma colpisce la traversa. Il Leicester continua a spingere ma gli azzurri resistono e vannno avanti in Europa League dove incontreranno sicuramente una tra le eliminate dai gironi di Champions.

Fonte foto: Napolipiu.com