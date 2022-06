Napoli, le ultime sul mercato

Si intensificano le manovre di mercato del Napoli. Suggestioni e sensazionalismi continuano a farsi strada, come da tradizione; ma è dato sapere che più di qualche nome circolante in giro, sui giornali, sull’internet, è verosimilmente ad un passo dall’accasarsi al Napoli. SIRIGU, BERNARDESCHI, DEULOFEU, sono i tre che hanno maggiore probabilità di indossare la maglia azzurra in tempi brevi. Potrebbe mancare davvero poco dall’ufficializzarne, entro settimana prossima, almeno due dei tre sopraccitati: siamo ai dettagli, alle minuzie. Anche per il norvegese Leo OSTIGARD e per il francese Jordan VERETOUT c’è più di quell’interesse che sfocia in un semplice sondaggio: si sono già incontrati con Giuntoli, e lo faranno nuovamente. Sempre in entrata, il difensore centrale MIN-JAE KIMdel Fenerbahce, il trequartista Mattias SVANBERG del Bologna, l’attaccante bosniaco Milan DJURIC della Salernitana, entrano prepotentemente nella lista dei desideri. Il sogno è il venticinquenne, spagnolo, CARLOS SOLER, ala ambidestra e trequartista (all’occorrenza) del Valencia: parte da una valutazione di nientepopodimeno ché cinquanta milioni di euro. In uscita, invece, Mertens e Fabiàn Ruiz sono, – lo si sa -, sul piede di partenza: i titoli di coda iniziano a scorrere. Per KOULIBALY bisognerà attendere in estate inoltrata; ingolosisce mezza Europa, – ed il perché sarebbe pleonastico aggiungerlo, ma lui conta di tornare a Napoli per parlare a quattrocchi con il presidente De Laurentiis. L’intenzione del senegalese è – senza ombra di dubbio – quella di restare all’ombra del Vesuvio. Basterà?