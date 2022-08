Napoli, le suggestioni per infiammare la piazza

È stata la settimana di Kim Min-Jae, dei suoi primi passi in azzurro. 20 milioni di euro e pagamento biennale il costo dell’operazione. Contratto di 5 anni a 2,5 milioni più bonus per il difensore sudcoreano che ha raggiunto da qualche giorno i suoi compagni in quel di Castel di Sangro.

A farsi insistenti sono le voci che accostano Giacomo RASPADORI alla società partenopea. Gli agenti del centravanti hanno comunicato al Sassuolo di aver raggiunto un accordo verbale con il Napoli per i prossimi 5 anni, sulle basi di un ingaggio che si aggirerebbe intorno ai 2,5 milioni di euro più 450 mila euro di bonus su prestazione. Il Sassuolo chiede più di 30 milioni, De Laurentiis ne offre poco meno di 25. La trattativa va chiusa entro dieci giorni, e non sarà collegata alle cessioni di Ounas e di Politano.

La cessione sempre più vicina riguarda Petagna, per lui il futuro dice Monza. Nel frattempo, il West Ham mette sul piatto 31 milioni di euro per accaparrarsi Zielinski; la società azzurra ha dato il là alla trattativa, vorrebbe alzare ulteriormente la posta (almeno 40 milioni di euro). BARAK ha ottime probabilità di sostituire il trequartista polacco, arrivare a LO CELSO del Tottenham è – di sicuro – operazione più ardua perché l’argentino costa decisamente di più. Si dice che GIOVANNI SIMEONE sia sempre più vicino, ma la verità è che tra domanda e offerta c’è ancora troppa distanza. KEPA, il tarantolato portiere del Chelsea, resta la priorità per la porta via prestito, Meret (reduce dall’opaca prestazione nell’ultima amichevole) perde sempre più quota per un posto da titolare, e per MAXIMIANO la strada si fa ripida cosi come per Kevin TRAPP dell’Eintracht Francoforte.

E poi CRISTIANO RONALDO. Si ha certezza di una telefonata dell’agente Mendes al patron del Napoli, al riguardo. Una chiacchierata sì, ma seria. Otto milioni di euro sono il minimo sindacale per allettare il cinque volte pallone d’oro. Si fa sinceramente fatica a credere vi sia in corso una bozza di trattativa.

Fonte foto: sito web Gianluca Di Marzio