Napoli, in ritiro con occhio al mercato

di Emanuele Barbato

Mentre il mercato non decolla, il Napoli è atterrato in quel di Dimaro. Spalletti ne ha convocati ventinove, per questo ritiro trentino. Figurano nell’elenco diramato dal tecnico toscano anche Koulibaly e Politano. Per il senegalese l’incertezza regna sovrana, anche se le voci che lo accostano all’acerrima nemica si fanno sempre più insistenti. Per il secondo, Atalanta e Roma sono le più interessate, ed è ormai certa la sua partenza. Il mercato non decolla, – scrivevamo in apertura -, ed in effetti Giuntoli & co. si muovono a mò di bradipi. È vero, i primi due acquisti (Kvaratskhelia e Olivera) sono avvenuti rapidamente, ma tra arrivi e partenze si fa enorme fatica a farne una quadra. Tanti, troppi i problemi sulla questione rinnovi che coinvolgono anche quei calciatori che al Napoli non sono solo legati da questioni meramente economiche ma soprattutto dal sentimento di appartenenza: vedasi Mertens ed il sopraccitato KK. È un continuo pencolamento da cui – almeno – Meret si è liberato, il portiere ha rinnovato in settimana ed è ormai certo di essere diventato l’indiscusso titolare. Anche sui papabili acquisti si brancola nel buio: Deulofeu tentenna, Sirigu si avvicina e si allontana, di Bernardeschi si parla poco, il difensore centrale dapprima viene identificato in Ostigard e poi nel coreano Kin-Min ma Tatanga ora è il nome più gettonato, per il mediano si fanno nomi a bizzeffe eppure – da quel che sappiamo – ci si è limitati a semplici sondaggi. Sicchè nel marasma di articoli sensazionalistici, di annunci a suon di fanfare sfiatate, l’unica certezza è che la SSC Napoli non dà certezze e, magari, – almeno si spera-, si muove alla chetichella per portare a casa un colpo degno di una piazza con la ‘p’ maiuscola.

(Fonte foto: Corriere dello Sport.it)