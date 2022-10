Napoli, in Olanda per confermarsi in Europa

Si vola ad Amsterdam. Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro il Toro che c’è l’Ajax subito lungo il cammino azzurro. Il Napoli non si ferma, è brillante, continua inarrestabile a vincere ma soprattutto a convincere. Al di là della sorprendevole alta caratura svelatasi anzitempo, della squadra partenopea impressiona considerare i margini di miglioramento che coinvolgeranno molti dei giovani talenti a disposizione. Non a caso, pur da primi sia in campionato sia in coppa, Spalletti ha tenuto a ribadire più volte che i suoi ragazzi hanno da decidere se diventare grandi calciatori. Il potenziale c’è tutto.

Se si dà un’occhiata all’avversario, non è complicato comprendere che per i lancieri ci sono stati tempi migliori. L’Ajax non vince dal 10 settembre scorso; ha perso il primo posto in Eredivisie, e sabato non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro il modesto Go Ahead Eagles. Il mix di giovani prodotti dal vivaio e di calciatori trentenni per ora non ha sortito gli effetti di sempre in casa olandese.

I PRECEDENTI tra Napoli e Ajax sono due (ottavi di finale della Coppa delle Fiere 1970).

– 12 dicembre 1969, Napoli-Ajax 1-0 (Minervini)

– 21 gennaio 1970, Ajax-Napoli 4-0 d.t.s. (Swart e tripletta di Suurendonk).

Oltre all’Ajax, il Napoli ha affrontato altre 4 squadre olandesi: Utrecht, PSV, Feyernoord, AZ Alkmaar. Nelle dieci partite giocate il ruolino di marcia è di 2 vittorie (entrambe in casa), 3 pareggi e 5 sconfitte.

PROBABILI FORMAZIONI –

AJAX (4-3-3): Paaveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Alvarez, Berghuis, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwjin. Allenatore: Alfred Schreuder.

Ballottaggio: Alvarez-Grillitsch 55%-45%, Bergwjin-Ocampos 60%-40%.

Indisponibili: Kaplan, Sanchez.

Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, M.Olivera; Lobotka, Anguissa; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Luciano Spalletti.

Ballottaggio: M.Olivera- Mario Rui 55%-45%, Simeone-Raspadori 60%-40%.

Indisponibili: Demme, Osimhen.

Squalificati: nessuno.

L’arbitro designato è il signor Francois Letexier, classe 1988, di nazionalità francese.

Guardalinee: Mugnier-Rahmouni; IV Uomo: Stinat; VAR: Kwiatkowski, AVAR: Millot.